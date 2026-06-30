Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно пользоваться кондиционером в жару

Главное — не делать разницу температур на улице и в помещении больше 7-10 градусов, снижать температуру постепенно — на 2-3 градуса в час. Кондиционер нужно ставить не ближе чем в 2 метрах от рабочего места, а поток воздуха не направлять на человека. Важно регулярно обслуживать технику: фильтры очищать ежемесячно, а раз в год проводить полную чистку и дезинфекцию со специалистами. При работающем кондиционере окна и двери должны быть закрыты; если нет функции забора наружного воздуха — периодически проветривать помещение. Соблюдение правил поможет сохранить здоровье и продлить срок службы устройства.

Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно пользоваться кондиционером в жару. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Главное — не делать разницу температур на улице и в помещении больше 7-10 градусов, снижать температуру постепенно — на 2-3 градуса в час. Кондиционер нужно ставить не ближе чем в 2 метрах от рабочего места, а поток воздуха не направлять на человека.

Важно регулярно обслуживать технику: фильтры очищать ежемесячно, а раз в год проводить полную чистку и дезинфекцию со специалистами. При работающем кондиционере окна и двери должны быть закрыты; если нет функции забора наружного воздуха — периодически проветривать помещение.

Соблюдение правил поможет сохранить здоровье и продлить срок службы устройства.