Росавиация сняла ограничения на полеты во «Внуково» и «Домодедово»

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково» и «Домодедово». Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что эти меры были введены ранее для обеспечения безопасности полетов. Теперь воздушное движение в этих аэропортах восстановлено.

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково» и «Домодедово». Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что эти меры были введены ранее для обеспечения безопасности полетов. Теперь воздушное движение в этих аэропортах восстановлено.