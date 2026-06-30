Приговор студенту из Узбекистана за попытку сбыта наркотиков в Рязани

По данным следствия, 21-летний молодой человек пытался продать наркотики через интернет в крупном размере. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.