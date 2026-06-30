Песков: Россия ведет переговоры с рядом стран об импорте топлива

Данная инициатива направлена на стабилизацию рынка и снижение ажиотажного спроса на топливо. Песков добавил, что закупки импортного топлива станут возможны только в случае достижения соглашения о сотрудничестве на приемлемых условиях, однако не уточнил, какие именно страны могут стать поставщиками. Он также подчеркнул, что совещания по ситуации с бензином проходят ежедневно, и президент Владимир Путин провел соответствующее мероприятие в минувшее воскресенье. Вице-премьер Александр Новак возглавляет правительственную рабочую группу, которая занимается вопросами топливного обеспечения в «ручном режиме».

Россия ведет активные переговоры с рядом стран о возможности импорта нефтепродуктов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что данная инициатива направлена на стабилизацию рынка и снижение ажиотажного спроса на топливо.

Песков добавил, что закупки импортного топлива станут возможны только в случае достижения соглашения о сотрудничестве на приемлемых условиях, однако не уточнил, какие именно страны могут стать поставщиками.

Он также подчеркнул, что совещания по ситуации с бензином проходят ежедневно, и президент Владимир Путин провел соответствующее мероприятие в минувшее воскресенье. Вице-премьер Александр Новак возглавляет правительственную рабочую группу, которая занимается вопросами топливного обеспечения в «ручном режиме».

Кроме того, правительство продлило разрешение отдельным нефтеперерабатывающим заводам на выпуск бензина и дизельного топлива с показателями класса «Евро-3». По информации источников, власти рассматривают возможность снижения стандартов вплоть до «Евро-2».