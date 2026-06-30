Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
25°
Срд, 01
28°
Чтв, 02
27°
ЦБ USD 77.75 0.69 30/06
ЦБ EUR 88.65 1.25 30/06
Нал. USD 79.61 / 80.30 30/06 15:45
Нал. EUR 92.11 / 93.25 30/06 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
1 час назад
239
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 067
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 185
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
3 883
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Песков: Россия ведет переговоры с рядом стран об импорте топлива
Данная инициатива направлена на стабилизацию рынка и снижение ажиотажного спроса на топливо. Песков добавил, что закупки импортного топлива станут возможны только в случае достижения соглашения о сотрудничестве на приемлемых условиях, однако не уточнил, какие именно страны могут стать поставщиками. Он также подчеркнул, что совещания по ситуации с бензином проходят ежедневно, и президент Владимир Путин провел соответствующее мероприятие в минувшее воскресенье. Вице-премьер Александр Новак возглавляет правительственную рабочую группу, которая занимается вопросами топливного обеспечения в «ручном режиме».

Россия ведет активные переговоры с рядом стран о возможности импорта нефтепродуктов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что данная инициатива направлена на стабилизацию рынка и снижение ажиотажного спроса на топливо.

Песков добавил, что закупки импортного топлива станут возможны только в случае достижения соглашения о сотрудничестве на приемлемых условиях, однако не уточнил, какие именно страны могут стать поставщиками.

Он также подчеркнул, что совещания по ситуации с бензином проходят ежедневно, и президент Владимир Путин провел соответствующее мероприятие в минувшее воскресенье. Вице-премьер Александр Новак возглавляет правительственную рабочую группу, которая занимается вопросами топливного обеспечения в «ручном режиме».

Кроме того, правительство продлило разрешение отдельным нефтеперерабатывающим заводам на выпуск бензина и дизельного топлива с показателями класса «Евро-3». По информации источников, власти рассматривают возможность снижения стандартов вплоть до «Евро-2».