Первая курортная резиденция: как «Поляна» от «Мармакс» меняет загородную жизнь

В загородной резиденции «Поляна» от девелопера «Мармакс» отдых не требует поездок — он становится частью повседневной жизни. Проект разработан так, чтобы жители могли наслаждаться природой, пространством и комфортом, не покидая пределов своей территории.

В загородной резиденции «Поляна» от девелопера «Мармакс» отдых не требует поездок — он становится частью повседневной жизни. Проект разработан так, чтобы жители могли наслаждаться природой, пространством и комфортом, не покидая пределов своей территории. Здесь можно провести день под открытым небом, в тишине леса и в собственном дворе, оставаясь при этом в привычном ритме жизни.

Территория «Поляны» включает три формата жилья — многоквартирные дома, таунхаусы и индивидуальные коттеджи. Это позволяет каждому выбирать подходящий темп дня: от активного времяпрепровождения до размеренного отдыха. Дворы становятся местом для детских игр — от вышибал до водных боев, а взрослые могут читать, беседовать или играть в настольные игры на свежем воздухе.

Особое внимание уделено таунхаусам с личными патио. Они открывают новые возможности для досуга: здесь можно устроить барбекю с друзьями, провести семейный ужин на улице, позавтракать с видом на природу или просто насладиться тишиной и пением птиц. По словам застройщика, личный двор даёт жителям свободу решать, каким будет их день.

Инфраструктура резиденции дополняется возможностью быстро сменить обстановку. Рядом находятся Солотча, экопарк с термами и аквапарк «Окская жемчужина», а к развлекательному комплексу «В некотором царстве» можно пройти напрямую с территории «Поляны». Это позволяет сочетать домашний отдых — например, турнир по паделу с соседями — с выездами в термы или аквапарк.

«Сегодня люди всё чаще ищут среду, где каждое время года можно проживать по-разному и с комфортом, особенно лето: с семьёй, с друзьями, на свежем воздухе, в своём темпе и без лишних перемещений. В „Поляне“ мы придерживались именно такой логики: у человека есть возможность менять сценарий дня, оставаться ближе к природе и при этом не терять привычный комфорт города», — отметил директор по маркетингу и PR компании «Мармакс» Константин Денисов.

По данным «Мармакс», «Поляна» — резиденция, реализующая сразу несколько курортных сценариев жизни, где сезонный отдых не требует отдельного планирования.