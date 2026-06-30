Мошенники начали обещать детям бонусы и бесплатную валюту в играх

Мошенники используют обещания редких скинов и доступа к закрытому контенту, чтобы завладеть личными данными детей. Злоумышленники просят выполнить задания, такие как скриншот экрана телефона родителей, чтобы узнать, какие банковские приложения установлены на устройстве. Затем они под предлогом подтверждения аккаунта требуют номер телефона и коды из смс. В некоторых случаях дети даже переводят деньги на сторонние счета, не подозревая о мошенничестве.

Аферисты активизировались в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах, обещая детям бонусы и бесплатную игровую валюту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

По его словам, мошенники используют обещания редких скинов и доступа к закрытому контенту, чтобы завладеть личными данными детей. Злоумышленники просят выполнить задания, такие как скриншот экрана телефона родителей, чтобы узнать, какие банковские приложения установлены на устройстве. Затем они под предлогом подтверждения аккаунта требуют номер телефона и коды из смс.

В некоторых случаях дети даже переводят деньги на сторонние счета, не подозревая о мошенничестве.