Глава Минэкономразвития рассказал о трудностях в работе с зумерами

Как отметил Решетников, представителей этого поколения значительно сложнее вовлекать в рынок труда, большая часть зумеров меняет место работы в течение года. По словам министра, многие работодатели говорят, что молодежь не заинтересована в подработках, поскольку хочет тратить свободное время на личную жизнь. «Зумеров значительно более сложно вовлекать. У них другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности потом пойти за спортом», — подчеркнул Решетников.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о трудностях в работе с зумерами. Об этом 30 июня он сообщил в интервью ИС «Вести».

Как отметил Решетников, представителей этого поколения значительно сложнее вовлекать в рынок труда, большая часть зумеров меняет место работы в течение года.

По словам министра, многие работодатели говорят, что молодежь не заинтересована в подработках, поскольку хочет тратить свободное время на личную жизнь.

«Зумеров значительно более сложно вовлекать. У них другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности потом пойти за спортом», — подчеркнул Решетников.