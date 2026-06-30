Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО

Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики будут руководствоваться этими справочниками при расчете выплат по ОСАГО. Согласно указаниям регулятора, при определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Также средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Кроме того, расходы на одноразовые детали, такие как уплотнители и наклейки, теперь будут включаться в стоимость ремонта полностью, без текущего лимита в 2% от цены заменяемых запчастей. Ожидается, что эти изменения приведут к увеличению средней выплаты по ОСАГО на 10%.

Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости.

Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики будут руководствоваться этими справочниками при расчете выплат по ОСАГО.

Согласно указаниям регулятора, при определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Также средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок.

Кроме того, расходы на одноразовые детали, такие как уплотнители и наклейки, теперь будут включаться в стоимость ремонта полностью, без текущего лимита в 2% от цены заменяемых запчастей.

Ожидается, что эти изменения приведут к увеличению средней выплаты по ОСАГО на 10%.