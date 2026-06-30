Аркадий Фомин рассмотрел обращения жителей поселка Лесной

Во вторник, 30 июня, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел прием граждан в поселке Лесной Шиловского района. Речь шла о благоустройстве населенного пункта и привлечении в сельскую местность молодых кадров, сообщили в пресс-службе облдумы. Оксана Субботина обратила внимание на необходимость замены уличного освещения на центральных улицах Лесного. Она добавила, что с инициативой преобразить рабочий поселок выступили активисты местного ТОСа. Спикер регионального парламента Аркадий Фомин сообщил, что проект успешно прошел конкурсный отбор в рамках программы поддержки местных инициатив.

Во вторник, 30 июня, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел прием граждан в поселке Лесной Шиловского района. Речь шла о благоустройстве населенного пункта и привлечении в сельскую местность молодых кадров, сообщили в пресс-службе облдумы.

Оксана Субботина обратила внимание на необходимость замены уличного освещения на центральных улицах Лесного. Она добавила, что с инициативой преобразить рабочий поселок выступили активисты местного ТОСа. Спикер регионального парламента Аркадий Фомин сообщил, что проект успешно прошел конкурсный отбор в рамках программы поддержки местных инициатив. До конца лета современное освещение будет смонтировано сразу на нескольких улицах рабочего поселка: Строителей, Новой, Зеленой, Школьной, Комсомольской и 2-й Парковой.

«Подрядчик определен. Муниципальный контракт заключен. На следующей неделе предстоит согласовать график и порядок выполнения работ, — отметил Аркадий Фомин. — Уверен, что после реализации проекта, как раз когда начнется осенний сезон и световой день значительно сократится, улицы Лесного станут светлее, комфортнее и безопаснее для жителей. Со своей стороны обязательно будем осуществлять депутатский контроль за качеством работ и соблюдением установленных сроков».

Директор Лесновской средней общеобразовательной школы Наталья Салынкина подняла тему нехватки педагогов в сельской местности и поинтересовалась, какая работа проводится органами власти всех уровней для привлечения молодых специалистов. Аркадий Фомин подчеркнул, что кадровый вопрос по-прежнему остается одним из ключевых для развития небольших населенных пунктов.

«Действуют федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. Например, такой важный российский социальный проект, как „Земский учитель“. Он позволяет финансово поддержать педагогов, которые готовы переехать в небольшие населенные пункты и трудоустроиться в местные образовательные учреждения. Такие специалисты получают единовременную выплату в размере 1 или 2 миллиона рублей в зависимости от региона, — отметил Аркадий Фомин. — Важно, что федеральные инициативы находят продолжение в регионах. Например, в Шиловском районе предусмотрены единовременные выплаты, ежемесячные доплаты, компенсация расходов на аренду жилья, льготы по оплате детского сада, предоставление земельных участков и другие виды помощи».

Глава законодательного собрания также добавил, что работа по привлечению кадров в сельскую местность выстроена во взаимодействии с Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина и представителями регионального бизнес-сообщества, которые готовы предложить специалистам привлекательные условия труда и меры социальной поддержки.

«Конечно, в любой точке региона, будь то областной центр или небольшой отдаленный поселок, важно создавать комфортные условия для жизни, работы, творческой реализации и досуга. Уверен, что объединение усилий органов власти, образовательных организаций и бизнеса позволит постепенно решить кадровый вопрос и привлечь в Лесной молодых талантливых педагогов», — подытожил Аркадий Фомин.