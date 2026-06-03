Задержана группа мошенников, обманувших рязанских пенсионеров

Троих мужчин — двух уроженцев Анадыря 2004 и 2006 г. р. и-жителя Чувашии 2003 г. р. задержали в Череповце и Челябинске. Отмечается, что молодые люди обманывали пенсионеров в Пензенской, Тамбовской, Рязанской и Ивановской областях. Общий ущерб от их деятельности превысил 9,9 млн рублей. Полицейские изъяли и вернули владельцам более 3,4 млн рублей, включая 2,47 млн череповчанки. Обвиняемые находятся под стражей. Дело направлено в Череповецкий городской суд.

Задержана группа мошенников, обманувших рязанских пенсионеров. Об этом сообщает « МК-Вологда ».

Троих мужчин — двух уроженцев Анадыря 2004 и 2006 г. р. и-жителя Чувашии 2003 г. р. задержали в Череповце и Челябинске. Отмечается, что молодые люди обманывали пенсионеров в Пензенской, Тамбовской, Рязанской и Ивановской областях.

Общий ущерб от их деятельности превысил 9,9 млн рублей. Полицейские изъяли и вернули владельцам более 3,4 млн рублей, включая 2,47 млн череповчанки.

Обвиняемые находятся под стражей. Дело направлено в Череповецкий городской суд.