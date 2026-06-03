Введение технологического сбора на электронику в РФ могут перенести на 1 декабря

Введение нового технологического сбора на электронику, продаваемую в России, перенесли с 1 сентября на 1 декабря. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Василий Шпак на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, решение о переносе срока было принято по просьбе представителей отрасли. Шпак уточнил, что сбор будет взиматься со всей электроники, поступающей на рынок страны, как импортной, так и производимой в России. Заместитель министра подчеркнул важность этого института для привлечения инвестиций в развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. Он также отметил, что введение технологического сбора поможет сбалансировать спрос и предложение на электронную продукцию на внутреннем рынке.

Введение нового технологического сбора на электронику, продаваемую в России, перенесли с 1 сентября на 1 декабря. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Василий Шпак на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, решение о переносе срока было принято по просьбе представителей отрасли.

Шпак уточнил, что сбор будет взиматься со всей электроники, поступающей на рынок страны, как импортной, так и производимой в России. Заместитель министра подчеркнул важность этого института для привлечения инвестиций в развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.

Он также отметил, что введение технологического сбора поможет сбалансировать спрос и предложение на электронную продукцию на внутреннем рынке.

Ранее предполагалось, что сбор начнут взимать с 1 сентября.