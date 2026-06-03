ВС РФ уничтожили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ

Также в Минобороны рассказали, что средства ПВО РФ сбили за сутки 6 снарядов системы HIMARS и 754 беспилотника ВСУ самолетного типа. ВС РФ поразили за сутки объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 300 военных за сутки.