В Рязанской области намерены изменить категорию еще одного участка сельхозземель

Согласно документу, речь идет о территории около рабочего поселка Старожилово. Площадь участка составляет 60 тыс. 250 м². Планируется перевести его из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, обороны, безопасности и иного специального назначения.

В Рязанской области намерены изменить категорию еще одного участка сельхозземель. Новый проект опубликован на сайте регионального правительства в среду, 3 июня.

Согласно документу, речь идет о территории около рабочего поселка Старожилово. Площадь участка составляет 60 тыс. 250 м². Планируется перевести его из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, обороны, безопасности и иного специального назначения.

Изменения пока не вступили в силу.

Ранее стало известно, что подобную процедуру проведут с четырьмя участками на территории Рязанской области. Земли располагаются около деревень Абрютинские Выселки, Марьино-1 и Марьино-2.

Фото — кадастровая карта.