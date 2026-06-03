В Рязанской области намерены изменить категорию еще одного участка сельхозземель
Согласно документу, речь идет о территории около рабочего поселка Старожилово. Площадь участка составляет 60 тыс. 250 м². Планируется перевести его из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, обороны, безопасности и иного специального назначения.
В Рязанской области намерены изменить категорию еще одного участка сельхозземель. Новый проект опубликован на сайте регионального правительства в среду, 3 июня.
Согласно документу, речь идет о территории около рабочего поселка Старожилово. Площадь участка составляет 60 тыс. 250 м². Планируется перевести его из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, обороны, безопасности и иного специального назначения.
Изменения пока не вступили в силу.
Ранее стало известно, что подобную процедуру проведут с четырьмя участками на территории Рязанской области. Земли располагаются около деревень Абрютинские Выселки, Марьино-1 и Марьино-2.
Фото — кадастровая карта.