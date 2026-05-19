В Рязанской области намерены перевести участки сельхозземель в другую категорию
В Рязанской области намерены перевести несколько участков сельхозземель в другую категорию. Соответствующий проект опубликован на сайте регионального правительства во вторник, 19 мая.
Планируется перевести территории для сельского хозяйства в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения.
В документах речь идет о следующих территориях:
- участок общей площадью 11 тыс. 940 м² около деревни Абрютинские Выселки Рязанского округа (62:15:0020224:150);
- участок общей площадью 10 тыс. м² около деревни Марьино-2 Рязанского округа (62:15:0040440:101);
- участок общей площадью 10 тыс. м² около деревни Марьино-2 Рязанского округа (62:15:0040440:102);
- участок общей площадью 10 тыс. м² около деревни Марьино-1 Рязанского округа (62:15:0040440:94).
Изменения пока не вступили в силу.
Фото — кадастровая карта.