В Рязанской области намерены перевести участки сельхозземель в другую категорию

Планируется перевести территории для сельского хозяйства в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения. В документах речь идет о следующих территориях: участок общей площадью 11 тыс. 940 м² около деревни Абрютинские Выселки Рязанского округа; участок общей площадью 10 тыс. м² около деревни Марьино-2 Рязанского округа; участок общей площадью 10 тыс. м² около деревни Марьино-2; участок общей площадью 10 тыс. м² около деревни Марьино-1.