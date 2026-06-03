В Рязани после вмешательства прокуратуры ребенок получил лекарство

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении законодательства в сфере здравоохранения. Установлено, что ее несовершеннолетний сын является ребенком-инвалидом и по медицинским показаниям нуждается в приеме жизненно важного препарата. Однако в течение нескольких месяцев лекарство ему не выдавалось. После вмешательства прокуратуры ребенка обеспечили необходимыми медикаментами.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении законодательства в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Установлено, что ее несовершеннолетний сын является ребенком-инвалидом и по медицинским показаниям нуждается в приеме жизненно важного препарата. Однако в течение нескольких месяцев лекарство ему не выдавалось.

После вмешательства прокуратуры ребенка обеспечили необходимыми медикаментами.

Кроме того, прокурор в судебном порядке добился взыскания в пользу законного представителя ребенка денежных средств, потраченных на приобретение препарата, а также компенсации морального вреда.