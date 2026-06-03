В Кремле заявили, что РФ будет системно отвечать на удары ВСУ по регионам

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что ответы России на атаки ВСУ на регионы будут носить и уже носят системный характер. Он подчеркнул, что СВО продолжается именно для того, чтобы ударов по РФ не было.

В Кремле заявили, что РФ будет системно отвечать на удары ВСУ по регионам. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что ответы России на атаки ВСУ на регионы будут носить и уже носят системный характер.

Он подчеркнул, что СВО продолжается именно для того, чтобы ударов по РФ не было.