Рязанский спортсмен завоевал серебро на первенстве России по пауэрлифтингу

Рязанский спортсмен Александр Цыплаков завоевал серебро в первенстве России по жиму лежа для лиц с ПОДА. Об этом сообщили в региональном минспорте. Отмечается, что с 1 по 7 июня 2026 года в Москве проходит Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу для лиц с ПОДА. Цыплаков является воспитанников воспитанник СШ «Планета спорта», а его тренер — Михаил Куминов.

Рязанский спортсмен Александр Цыплаков завоевал серебро в первенстве России по жиму лежа для лиц с ПОДА. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Отмечается, что с 1 по 7 июня 2026 года в Москве проходит Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу для лиц с ПОДА.

Цыплаков является воспитанников воспитанник СШ «Планета спорта», а его тренер — Михаил Куминов.