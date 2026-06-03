Рябков рассказал, что может заставить Россию использовать ядерное оружие

В военной доктрине России описаны гипотетические ситуации, при которых страна может применить ядерное оружие. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил об этом, подчеркнув, что такие сценарии включают посягательства на территориальную целостность России, особенно со стороны агрессоров, не обладающих ядерным арсеналом. Об этом пишет НСН. Он отметил, что в случае наихудших обстоятельств Россия может ответить на угрозы с использованием ядерных средств. Отмечается, что эти заявления сделаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где Рябков также упомянул о важности основ госполитики в области ядерного сдерживания.

В военной доктрине России описаны гипотетические ситуации, при которых страна может применить ядерное оружие. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил об этом, подчеркнув, что такие сценарии включают посягательства на территориальную целостность России, особенно со стороны агрессоров, не обладающих ядерным арсеналом. Об этом пишет НСН.

Он отметил, что в случае наихудших обстоятельств Россия может ответить на угрозы с использованием ядерных средств.

Отмечается, что эти заявления сделаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где Рябков также упомянул о важности основ госполитики в области ядерного сдерживания.