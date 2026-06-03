Россиянам рассказали, каким будет июнь

Июнь в средней полосе России будет без аномалий по температуре и количеству осадков. В первую декаду месяца ожидается потепление. «Июнь будет летним месяцем в пределах нормы. Если для мая температура плюс 30 — это аномалия, то в июне на несколько дней очень часто температура поднимается до +30 и даже выше… Два-три дня таких каждый летний месяц — это норма», — отметил синоптик.

Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов рассказал, каким будет июнь. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, июнь в средней полосе России будет без аномалий по температуре и количеству осадков.

В первую декаду месяца ожидается потепление. При этом температура воздуха будет в пределах нормы.

«Если для мая температура +30 — это аномалия, то в июне на несколько дней очень часто температура поднимается до +30 и даже выше… Два-три дня таких каждый летний месяц — это норма», — отметил Михаил Любов.