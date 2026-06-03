Роскачество разработает новый ГОСТ на корпоративное питание

Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает новый ГОСТ на корпоративное питание, сообщил глава организации Максим Протасов, передает РИА Новости. Протасов отметил, что работа над стандартом велась достаточно давно с участием экспертов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, правильная организация корпоративного питания может улучшить самочувствие сотрудников более чем на 25%. Новый стандарт, созданный в рамках технического комитета Роскачества, включает три ключевых уровня: безопасность корпоративного питания, качество меню с акцентом на сбалансированность и использование функциональных продуктов, а также цифровую прозрачность.