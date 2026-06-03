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Работодателям напомнили о штрафах за звонки сотрудникам в отпуске
Компаниям и руководителям могут грозить штрафы за привлечение сотрудников к работе во время отпуска. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал юрист и общественный деятель Сергей Багян. По его словам, нарушением считается не только вызов работника в офис, но и любые рабочие контакты во время законного отдыха: звонки, переписка в мессенджерах и по электронной почте, участие в совещаниях или подписание документов. За первое нарушение руководителю может грозить штраф от 1 до 5 тысяч рублей, организации — от 30 до 50 тысяч рублей по статье 5.27 КоАП РФ.

Компаниям и руководителям могут грозить штрафы за привлечение сотрудников к работе во время отпуска. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал юрист и общественный деятель Сергей Багян.

По его словам, нарушением считается не только вызов работника в офис, но и любые рабочие контакты во время законного отдыха: звонки, переписка в мессенджерах и по электронной почте, участие в совещаниях или подписание документов.

За первое нарушение руководителю может грозить штраф от 1 до 5 тысяч рублей, организации — от 30 до 50 тысяч рублей по статье 5.27 КоАП РФ.

При повторном нарушении наказание ужесточается: для должностных лиц предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Для юридических лиц размер штрафа может достигать 70 тысяч рублей.

Юрист также отметил, что сотрудник вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или подать иск в суд для защиты своих прав.