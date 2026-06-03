Прокуратура помогла рязанцам взыскать с работодателя 12 млн за задержку зарплаты

Установлено, что с августа 2025 года по апрель 2026 года сотрудникам акционерного общества не выплачивали зарплату. В Московский райсуд Рязани прокуратура направила 57 исков о взыскании задолженности, процентов и компенсации морального вреда на общую сумму более 12 млн рублей. Требования прокурора удовлетворены.

Прокуратура помогла сотрудникам коммерческой организации взыскать с работодателя 12 миллионов рублей за задержку зарплаты. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что с августа 2025 года по апрель 2026 года сотрудникам акционерного общества не выплачивали зарплату.

В Московский райсуд Рязани прокуратура направила 57 исков о взыскании задолженности, процентов и компенсации морального вреда на общую сумму более 12 млн рублей.

Требования прокурора удовлетворены.