На Рязанской ВДНХ заработал фонтан

Об этом рассказали в пресс-службе резиденции. В сообщении отметили, что он будет работать до окончания теплого сезона. Также на площадке вокруг фонтана вновь появились различные фестивальные активности. Рязанцев предупредили о скорой публикации программы предстоящего фестиваля.