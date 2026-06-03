Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,15%

Годовая инфляция в России на 1 июня составила 5,39%. Об этом говорится в обзоре текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ, пишет ТАСС. По данным ведомства, за неделю с 26 мая по 1 июня инфляция составила 0,15%. Продовольственные товары за неделю подорожали на 0,12%. При этом цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,10%, а на остальные продукты питания — на 0,03%.

Годовая инфляция в России на 1 июня составила 5,39%. Об этом говорится в обзоре текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, за неделю с 26 мая по 1 июня инфляция составила 0,15%.

Продовольственные товары за неделю подорожали на 0,12%. При этом цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,10%, а на остальные продукты питания — на 0,03%.

В секторе непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,04%. В сфере наблюдаемых услуг цены увеличились на 0,44%.