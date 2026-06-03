ЦБ повысил курс доллара выше 73 рублей
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня. Курс доллара вырос на 78 копеек и составил 73,34 рубля. Евро подорожал на 51 копейку — до 85,12 рубля. Курс юаня увеличился на 10 копеек и достиг 10,83 рубля.
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня.
Курс доллара вырос на 78 копеек и составил 73,34 рубля. Евро подорожал на 51 копейку — до 85,12 рубля. Курс юаня увеличился на 10 копеек и достиг 10,83 рубля.
Официальные курсы ЦБ используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.