ЦБ повысил курс доллара выше 73 рублей

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня. Курс доллара вырос на 78 копеек и составил 73,34 рубля. Евро подорожал на 51 копейку — до 85,12 рубля. Курс юаня увеличился на 10 копеек и достиг 10,83 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня.

Курс доллара вырос на 78 копеек и составил 73,34 рубля. Евро подорожал на 51 копейку — до 85,12 рубля. Курс юаня увеличился на 10 копеек и достиг 10,83 рубля.

Официальные курсы ЦБ используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.