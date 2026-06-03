Более 300 пар родителей присутствовали на родах в Перинатальном центре Рязани

За первые пять месяцев 2026 года в Перинатальном центре более 300 пар родителей присутствовали на родах. Они были вместе как при самостоятельных родах, так и при кесаревом сечении, сообщили в пресс-службе учреждения. В Центре предоставляется все необходимое: индивидуальные родзалы, где пары могут находиться отдельно от других пациенток. Присутствие партнера на родах бесплатно, и им может быть как отец ребенка, так и другой член семьи. Также возможно участие профессионального сопровождающего — доулы.

За первые пять месяцев 2026 года в Перинатальном центре более 300 пар родителей присутствовали на родах. Они были вместе как при самостоятельных родах, так и при кесаревом сечении, сообщили в пресс-службе учреждения.

В Центре предоставляется все необходимое: индивидуальные родзалы, где пары могут находиться отдельно от других пациенток. Присутствие партнера на родах бесплатно, и им может быть как отец ребенка, так и другой член семьи. Также возможно участие профессионального сопровождающего — доулы.

Напомним, в мае в Перинатальном центре в Рязани родились семь пар двойняшек.