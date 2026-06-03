Биолог рассказала о сроках цветения тополиного пуха

По словам биолога, сроки цветения тополей напрямую зависят от количества тепла и варьируются в регионах в зависимости от их географического расположения. На Юге России тополиный пух появляется с середины мая, в Средней полосе — в июне, на Урале, в Западной и Восточной Сибири — в июле. Как уточнила Кириенко, активная фаза вылета пуха у тополей проходит в среднем 10-14 дней.

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко сообщила о сроках цветения тополиного пуха. Об этом она рассказала 3 июня в беседе с РИА Новости.

По словам биолога, сроки цветения тополей напрямую зависят от количества тепла и варьируются в регионах в зависимости от их географического расположения.

На Юге России тополиный пух появляется с середины мая, в Средней полосе — в июне, на Урале, в Западной и Восточной Сибири — в июле.

Как уточнила Кириенко, активная фаза вылета пуха у тополей проходит в среднем 10-14 дней.