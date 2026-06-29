Водителей призвали не устанавливать приложение «Где бензин»

Отмечается, что в приложение размещают якобы актуальные данные о наличии бензина на заправках в регионах РФ. Власти назвали приложение мошенническим. После установки программа получает доступ к фотографиям на смартфоне и текущей геопозиции. «В приложении доступны талоны на бензин, приватная аналитика доступности топлива и моментальные уведомления для сотрудников МВД, МЧС, ФСБ и военнослужащих», — говорится на сайте приложения. Специалисты сообщают, что через приложение мошенники стараются достать данные о российских силовиках.

Водителей призвали не устанавливать приложение «Где бензин». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что в приложение размещают якобы актуальные данные о наличии бензина на заправках в регионах РФ. Власти назвали приложение мошенническим. После установки программа получает доступ к фотографиям на смартфоне и текущей геопозиции.

«В приложении доступны талоны на бензин, приватная аналитика доступности топлива и моментальные уведомления для сотрудников МВД, МЧС, ФСБ и военнослужащих», — говорится на сайте приложения.

Специалисты сообщают, что через приложение мошенники стараются достать данные о российских силовиках.