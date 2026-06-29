В российской авиакомпании ответили на вопрос о возможном росте цен на билеты

По словам Александровского, «Аэрофлот» не ожидает роста цен на перелеты в связи с ситуацией на рынке авиакеросина и сохраняет задачу по работе в рамках инфляционных коридоров. «С точки зрения перекладывания в цену билета, как и ранее говорил, работаем в инфляционных коридорах. Эту задачу сохранили перед собой. Отмечу, что текущая экономика ["Аэрофлота"] нам позволяет это делать. Поэтому не ожидаем никаких всплесков с точки зрения роста цен», — приводятся слова Александровского. Он также заявил, что компания не отмечает резкого роста стоимости авиатоплива.

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский ответил на вопрос о возможном росте цен на билеты. Об этом 29 июня сообщило ТАСС.

По словам Александровского, «Аэрофлот» не ожидает роста цен на перелеты в связи с ситуацией на рынке авиакеросина и сохраняет задачу по работе в рамках инфляционных коридоров.

«С точки зрения перекладывания в цену билета, как и ранее говорил, работаем в инфляционных коридорах. Эту задачу сохранили перед собой. Отмечу, что текущая экономика ["Аэрофлота"] нам позволяет это делать. Поэтому не ожидаем никаких всплесков с точки зрения роста цен», — приводятся слова Александровского.

Он также заявил, что компания не отмечает резкого роста стоимости авиатоплива.

Ранее стало известно, что из-за перебоев с поставками топлива в России вырастут цены на перевозки.