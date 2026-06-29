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Из-за перебоев с поставками топлива в России вырастут цены на перевозки
Некоторые компании планируют повысить тарифы с 1 июля минимум на 10%. Отмечается, что в Сибири, на юге России и в некоторых приграничных областях фиксируют ограничения на заправку и перебои с поставками топлива. В сегменте международных и СНГ-перевозок цены на дизель выросли до 77-90 руб. за л, и часть перевозчиков закладывает дополнительные издержки в ставки, которые выросли почти на 5%. По данным перевозчиков, трудности ощущаются в Крыму и в других южных регионах. Сроки доставки могут быть увеличены в Краснодарском крае и Крыму из-за очередей на АЗС.

Из-за перебоев с поставками топлива в России вырастут цены на перевозки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Некоторые компании планируют повысить тарифы с 1 июля минимум на 10%.

Отмечается, что в Сибири, на юге России и в некоторых приграничных областях фиксируют ограничения на заправку и перебои с поставками топлива. В сегменте международных и СНГ-перевозок цены на дизель выросли до 77-90 руб. за л, и часть перевозчиков закладывает дополнительные издержки в ставки, которые выросли почти на 5%.

По данным перевозчиков, трудности ощущаются в Крыму и в других южных регионах. Сроки доставки могут быть увеличены в Краснодарском крае и Крыму из-за очередей на АЗС.

Специалисты отмечают, что за последние полторы недели грузовые автоперевозки из Китая подорожали в среднем на 700 долларов за рейс, причем особенно сильно эта проблема заметна на направлениях на Забайкальск—Благовещенск и на транзите через Монголию.