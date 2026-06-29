В России отложили изменение условий по семейной ипотеке

Отмечается, что решение об изменении условий программы примут не ранее 1 октября 2026 года. «До этой даты все условия по программе „Семейная ипотека“ сохраняются без изменений», — сказано в публикации. В Минфине добавили, что заинтересованные ведомства продолжают работу над совершенствованием программы льготного кредитования. Ранее стало известно, что с 1 июля вступят в силу новые правила семейной ипотеки, направленные на стимулирование рождаемости. Говорилось, что банки уже начали подготовку к изменениям, которые планировали реализовать в ближайшее время.