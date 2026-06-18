В России анонсировали изменения правил семейной ипотеки

С 1 июля вступят в силу новые правила семейной ипотеки, направленные на стимулирование рождаемости. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает ТАСС. По его словам, в течение последнего месяца велись активные обсуждения с коллегами из финансового блока правительства, что привело к достижению консенсуса по вопросам выдачи ипотеки. Он также отметил, что банки уже начали подготовку к изменениям, которые будут реализованы в ближайшее время.

С 1 июля вступят в силу новые правила семейной ипотеки, направленные на стимулирование рождаемости. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает ТАСС.

По его словам, в течение последнего месяца велись активные обсуждения с коллегами из финансового блока правительства, что привело к достижению консенсуса по вопросам выдачи ипотеки. Он также отметил, что банки уже начали подготовку к изменениям, которые будут реализованы в ближайшее время.