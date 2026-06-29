В России автозапчасти для иномарок подорожали на 15-20%

Больше всего подорожали детали для Peugeot (+19,8%), Porsche (+14,7%) и Subaru (+12,2%). Эксперты объяснили рост цен удорожанием логистики, стареющим автопарком и увеличившимся спросом. Отмечается, что сильнее всего подорожали кузовные элементы, оптика и электронные компоненты, а также оригинальные детали для премиальных брендов. При этом, по данным экспертов, к концу года запчасти могут вырасти в цене еще на 10%.

С начала 2026 года в России автозапчасти для иномарок подорожали на 15-20%. Об этом 29 июня сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Больше всего подорожали детали для Peugeot (+19,8%), Porsche (+14,7%) и Subaru (+12,2%). Эксперты объяснили рост цен удорожанием логистики, стареющим автопарком и увеличившимся спросом.

Отмечается, что сильнее всего подорожали кузовные элементы, оптика и электронные компоненты, а также оригинальные детали для премиальных брендов.

При этом, по данным экспертов, к концу года запчасти могут вырасти в цене еще на 10%.

Кроме того, как указано в публикации, рост стоимости на автозапчасти влияет на ОСАГО: доля деталей в структуре выплат достигает 80%. Уже по итогам первого квартала 2026 года сегмент оказался убыточным в 60 субъектах, а коэффициент убыточности страховки достиг 98%.