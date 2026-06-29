Съезд «Единой России» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва

Сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов от «Единой России». В их состав вошли и возглавили 55 действующих глав субъектов РФ. В список вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции.

Съезд «Единой России» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва. Об этом сообщает сайт партии.

Сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов от «Единой России». В их состав вошли и возглавили 55 действующих глав субъектов РФ. В список вошли более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции.

На пленарном заседании первого этапа XXIII Съезда «Единой России» выступил Президент Владимир Путин.

«Съезд „Единой России“, ведущей политической партии, проходит в сложное, судьбоносное для страны время, в период коренной, системной трансформации всего мира, когда множатся региональные конфликты, возникают всё новые искусственные препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит», — подчеркнул президент. — Сегодня, когда весь народ поддерживает Героев на передовой, верит в наши армию и флот, долг «Единой России» — сделать всё для Победы".

По его словам, многие представители партии, в том числе занимавшие и занимающие высокие посты в органах власти, в бизнес-структурах, ушли добровольцами на фронт, а Герои-фронтовики пополняют ряды партии, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборах всех уровней.

«У партии прямая связь с боевыми подразделениями Вооружённых Сил, с оборонными заводами и массовым волонтёрским движением», — сказал глава страны. — Избирательный процесс — это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия. С момента своего создания «Единая Россия» верна своей миссии — служению Родине и людям, отстаивает ценности гражданской солидарности, взаимовыручки, подлинного народного единства. Патриотическая солидарность, слаженный, командный труд, профессионализм и ответственность, близость к людям — вот идеологический фундамент «Единой России», её главное, неоспоримое преимущество", — резюмировал Владимир Путин.

Делегацию Рязанской область возглавил секретарь регионального отделения партии, губернатор Павел Малков.

«Председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что новая Народная программа станет планом работы на ближайшие пять лет и ответом на главные вызовы, которые сегодня стоят перед страной, — отметил Малков. — Главный принцип остаётся неизменным — работать вместе, слышать друг друга и добиваться результата».

На пленарном заседании Председатель партии Дмитрий Медведев представил пятёрку лидеров списка «Единой России» в Госдуму: это министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.