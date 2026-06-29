Рязанские родители рассказали о нежелательных профессиях для своих детей

По результатам опроса, 10% респондентов назвали работу дворника самой нежелательной. На втором месте оказались рабочие специальности (8%), а также полицейские и чиновники (по 6%). Четыре процента родителей не хотят, чтобы их дети стали уборщиками или продавцами. Также 4% предостерегают от карьеры учителя или воспитателя и не желают, чтобы их дети служили в армии. По 3% опрошенных не хотят видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики и курьеры (по 2%) и юристы (1%). При этом 14% родителей готовы поддержать любой выбор своего ребенка.

Родители из Рязани рассказали о нежелательных профессиях для своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.

По результатам опроса, 10% респондентов назвали работу дворника самой нежелательной. На втором месте оказались рабочие специальности (8%), а также полицейские и чиновники (по 6%).

Четыре процента родителей не хотят, чтобы их дети стали уборщиками или продавцами. Также 4% предостерегают от карьеры учителя или воспитателя и не желают, чтобы их дети служили в армии.

По 3% опрошенных не хотят видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики и курьеры (по 2%) и юристы (1%).

При этом 14% родителей готовы поддержать любой выбор своего ребенка. Мужчины чаще беспокоятся о том, что их дети станут чиновниками или водителями, а женщины больше переживают о том, что дети могут стать разнорабочими или уборщиками.