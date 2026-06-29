Минтранс представит законопроект о «ветхом» флоте в июле

Минтранс России планирует представить законопроект о «ветхом» флоте в июле, сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта Виталий Клюев. В настоящее время проводится внутриведомственное согласование документа. Законопроект предполагает запрет на заход иностранных судов под флагом возрастом 50 лет и более в российские порты. Суда старше 30 лет будут обязаны предоставлять ежегодные подтверждения соответствия нормам, выданные российскими организациями, вероятно, Российским морским регистром судоходства.

Минтранс России планирует представить законопроект о «ветхом» флоте в июле, сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта Виталий Клюев. В настоящее время проводится внутриведомственное согласование документа.

Законопроект предполагает запрет на заход иностранных судов под флагом возрастом 50 лет и более в российские порты. Суда старше 30 лет будут обязаны предоставлять ежегодные подтверждения соответствия нормам, выданные российскими организациями, вероятно, Российским морским регистром судоходства.

Что касается российских судов, то флот возрастом 50 лет и более должен быть выведен из эксплуатации к 2030 году с переходным периодом в пять лет, при условии замещения. Суда старше 30 и 40 лет будут подвергаться более тщательному освидетельствованию. Также планируется пересмотреть ответственность терминалов и фрахтователей за безопасность судов. Кроме того, будут внесены изменения в статью 121 Речного кодекса, касающиеся ответственности судовладельцев за причинение вреда.