Минпросвещения обновит стандарты дошкольного и начального образования

Министерство просвещения Российской Федерации в 2027 году обновит стандарты дошкольного и начального образования, сообщила пресс-служба министерства. «В 2026 году будет актуализирован ФГОС основного общего образования, в 2027 году обновлены стандарты дошкольного и начального образования», — говорится в сообщении.

Министерство просвещения Российской Федерации в 2027 году обновит стандарты дошкольного и начального образования, сообщила пресс-служба министерства.

В 2026 году планируется актуализировать федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) основного общего образования. В рамках этих изменений также был утвержден новый стандарт для старшей школы с акцентом на усиленную естественно-научную составляющую.

«В 2026 году будет актуализирован ФГОС основного общего образования, в 2027 году обновлены стандарты дошкольного и начального образования», — говорится в сообщении.