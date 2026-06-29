Минприроды прокомментировало ситуацию с мониторингом качества воздуха в Рязани

В ведомстве отметили, что активно сотрудничают с федеральными надзорными органами и природоохранной прокуратурой. Вместе с Росгидрометом и городской администрацией осуществляется постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Все выявленные превышения передаются в контрольно-надзорные органы для принятия необходимых мер. В городе функционирует круглосуточная экологическая лаборатория, где жители могут сообщить о проблемах. Кроме того, подчеркнули, что в ближайшие дни микрорайон Приокский будет включен в график работы передвижной лаборатории для анализа качества воздуха.

В ответ на обращения рязанцев о ночных выбросах в микрорайоне Приокский, минприроды по региону подтвердило, что предпринимаются меры для контроля качества воздуха. Информация об этом появилась 29 июня в комментариях под постами губернатора Павла Малкова в соцсетях.

В ведомстве отметили, что активно сотрудничают с федеральными надзорными органами и природоохранной прокуратурой.

Вместе с Росгидрометом и городской администрацией осуществляется постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Все выявленные превышения передаются в контрольно-надзорные органы для принятия необходимых мер. В городе функционирует круглосуточная экологическая лаборатория, где жители могут сообщить о проблемах.

Кроме того, подчеркнули, что в ближайшие дни микрорайон Приокский будет включен в график работы передвижной лаборатории для анализа качества воздуха.

Ранее сообщалось об обновлении оборудования на постах контроля качества воздуха в Рязани.