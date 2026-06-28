В Рязани обновили оборудование на постах контроля качества воздуха

В Рязани завершили замену измерительного оборудования на стационарных постах мониторинга атмосферного воздуха. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования. Работы проводились с 22 по 25 июня. Старые приборы отправили на поверку, а на их место установили новое оборудование, соответствующее требованиям аккредитации лабораторий.

В Рязани завершили замену измерительного оборудования на стационарных постах мониторинга атмосферного воздуха. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования.

Работы проводились с 22 по 25 июня. Старые приборы отправили на поверку, а на их место установили новое оборудование, соответствующее требованиям аккредитации лабораторий.

В министерстве подчеркнули, что замена не повлияла на работу системы мониторинга. Наблюдение за качеством воздуха продолжалось в круглосуточном режиме благодаря резервному оборудованию, которое было приобретено в 2023 году.

По данным ведомства, использование дублирующих приборов позволяет проводить замену и поверку оборудования без остановки работы стационарных постов.