Центральную Россию накроет жара

По данным синоптиков, субтропический гребень, который стал причиной аномальной жары в Европе, в начале июля достигнет центральных регионов России. 1 и 2 июля температура там может подняться до 30-31 градуса, что превысит климатическую норму на 4-5 градусов. В эти дни ожидается малооблачная погода без осадков. Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в середине дня, пить больше воды, носить светлую одежду и следить за самочувствием пожилых людей и детей.

Центральную Россию накроет жара. Об этом сообщает «МК».

По данным синоптиков, субтропический гребень, который стал причиной аномальной жары в Европе, в начале июля достигнет центральных регионов России. 1 и 2 июля температура там может подняться до 30-31 градуса, что превысит климатическую норму на 4-5 градусов. В эти дни ожидается малооблачная погода без осадков.

Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в середине дня, пить больше воды, носить светлую одежду и следить за самочувствием пожилых людей и детей.

Ранее был опубликован прогноз погоды на 30 июня в Рязанской области.