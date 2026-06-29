Центральную Россию накроет жара
По данным синоптиков, субтропический гребень, который стал причиной аномальной жары в Европе, в начале июля достигнет центральных регионов России. 1 и 2 июля температура там может подняться до 30-31 градуса, что превысит климатическую норму на 4-5 градусов. В эти дни ожидается малооблачная погода без осадков. Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в середине дня, пить больше воды, носить светлую одежду и следить за самочувствием пожилых людей и детей.
Центральную Россию накроет жара. Об этом сообщает «МК».
По данным синоптиков, субтропический гребень, который стал причиной аномальной жары в Европе, в начале июля достигнет центральных регионов России. 1 и 2 июля температура там может подняться до 30-31 градуса, что превысит климатическую норму на 4-5 градусов. В эти дни ожидается малооблачная погода без осадков.
Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в середине дня, пить больше воды, носить светлую одежду и следить за самочувствием пожилых людей и детей.
Ранее был опубликован прогноз погоды на 30 июня в Рязанской области.