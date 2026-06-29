30 июня в Рязанской области ожидается жара
Во вторник, 30 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до + 9, +14°С, днём прогреется до +24, +29°С.
30 июня в Рязанской области ожидается жара. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.
Во вторник, 30 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до + 9, +14°С, днём прогреется до +24, +29°С.