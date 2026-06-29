Более 200 беспилотников сбили над регионами РФ за ночь

В ночь на 29 июня силы ПВО сбили 209 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее беспилотную опасность объявили в Рязанской области.