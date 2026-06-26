Рязанское УФАС сообщило о проверке ценообразования на топливо

Отмечается, что ФАС России рекомендовала профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо. В письме, направленном в адрес 26 объединений, служба напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо в розничном (АЗС) и мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) сегментах рынка. Кроме того, сейчас ФАС проводит анализ ценообразования у поставщиков, продающих топливо независимым АЗС и аграриям.

Рязанское УФАС сообщило о проверке ценообразования на топливо. Соответствующая информация 25 июня опубликована на сайте регионального управления.

Отмечается, что ФАС России рекомендовала профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо.

В письме, направленном в адрес 26 объединений, служба напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо в розничном (АЗС) и мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) сегментах рынка.

Кроме того, сейчас ФАС проводит анализ ценообразования у поставщиков, продающих топливо независимым АЗС и аграриям.

Ранее власти Рязани назвали причину очередей около АЗС.