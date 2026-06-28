Спрос на аренду жилья в Рязани за месяц вырос на 10%

Рязань вошла в число российских городов с самым заметным ростом спроса на долгосрочную аренду жилья. По итогам мая интерес к съемным квартирам в Рязани увеличился на 10% по сравнению с апрелем. Более высокий рост зафиксировали только во Владивостоке (+32%). В пятерку лидеров также вошли Тюмень (+9%), Саратов и Самара (по +8%). В целом по России спрос на долгосрочную аренду жилья за месяц вырос на 2%. Наибольший интерес пользователи проявляли к трехкомнатным квартирам (+5%), а также к квартирам с четырьмя и более комнатами (+3%). Спрос на студии и однокомнатные квартиры увеличился на 2%, на двухкомнатные — на 1%.

Рязань вошла в число российских городов с самым заметным ростом спроса на долгосрочную аренду жилья. Об этом ТАСС сообщили аналитики платформы «Авито Недвижимость».

По итогам мая интерес к съемным квартирам в Рязани увеличился на 10% по сравнению с апрелем. Более высокий рост зафиксировали только во Владивостоке (+32%). В пятерку лидеров также вошли Тюмень (+9%), Саратов и Самара (по +8%).

В целом по России спрос на долгосрочную аренду жилья за месяц вырос на 2%. Наибольший интерес пользователи проявляли к трехкомнатным квартирам (+5%), а также к квартирам с четырьмя и более комнатами (+3%). Спрос на студии и однокомнатные квартиры увеличился на 2%, на двухкомнатные — на 1%.

При этом средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в стране за год снизилась на 3%. Кроме того, доля пользователей, интересующихся объявлениями от собственников, выросла до 55%, увеличившись на два процентных пункта по сравнению с прошлым годом.