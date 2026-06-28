Московская школьница впервые в истории сдала ЕГЭ на 500 баллов

В России впервые за 25-летнюю историю Единого государственного экзамена выпускница получила максимальные 500 баллов по пяти предметам. Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова набрала по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. До получения результата по информатике у нее уже было 400 баллов по четырем экзаменам.

В России впервые за 25-летнюю историю Единого государственного экзамена выпускница получила максимальные 500 баллов по пяти предметам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова набрала по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. До получения результата по информатике у нее уже было 400 баллов по четырем экзаменам.

С пятого по девятый класс Малкова училась в математической вертикали, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе. Она также становилась победителем конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

В дальнейшем выпускница планирует связать свою карьеру с точными науками. Она рассматривает поступление на направления биофизики, биоинформатики или наноинженерии в МГУ, МФТИ и РХТУ имени Д. И. Менделеева.

Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы.