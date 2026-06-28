Малков раскрыл подробности ночной атаки на Рязанскую область
Губернатор Павел Малков раскрыл подробности ночной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях. Как отметил глава региона, ночью 28 июня над территорией Рязанской области сбили два БПЛА. По его словам, пострадавших и повреждений нет.
Губернатор Павел Малков раскрыл подробности ночной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
Как отметил глава региона, ночью 28 июня над территорией Рязанской области сбили два БПЛА.
По его словам, пострадавших и повреждений нет.
Беспилотная опасность в регионе действовала с 01:55 до 06:14, как сообщает РСЧС.