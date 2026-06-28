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Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА
Над Рязанской областью 28 июня сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Всего над Россией в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 213 украинских БПЛА самолетного типа. В списке есть Рязанская область. Число перехваченных дронов не уточняется.

Над Рязанской областью 28 июня сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего над Россией в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 213 украинских БПЛА самолетного типа. В списке есть Рязанская область. Число перехваченных дронов не уточняется.

Также БПЛА перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Беспилотная опасность в регионе действовала с 01:55 до 06:14, как сообщает РСЧС.