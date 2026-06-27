В Рязань из Москвы собралась огромная пробка из-за ДТП с мотоциклистом

По информации рязанца, 27 июня на трассе сбили мотоциклиста. Сотрудники ГАИ перекрыли движение на месте происшествия. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке дороги зафиксированы сразу два ДТП. Движение в сторону области сильно затруднено, автомобили стоят на протяжении нескольких километров.

На Новорязанском шоссе недалеко от Бронниц произошла авария с участием мотоцикла, из-за которой образовалась многокилометровая пробка в сторону Рязани. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели.

По информации рязанца, 27 июня на трассе сбили мотоциклиста. Сотрудники ГАИ перекрыли движение на месте происшествия.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке дороги зафиксированы сразу два ДТП. Движение в сторону области сильно затруднено, автомобили стоят на протяжении нескольких километров.