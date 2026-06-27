Рязанцев призвали не жечь траву, потому что в ней могут прятаться ежики
В карточках отметили, что палы представляют серьезную угрозу для природы, имущества и здоровья людей. Особое внимание уделяется диким животным, в частности ежам, которые часто прячутся в прошлогодней траве и не успевают спастись от огня.
Жителей Рязанской области призвали отказаться от сжигания сухой травы. Инфокарточки распространили в соцсетях.
В карточках отметили, что палы представляют серьезную угрозу для природы, имущества и здоровья людей. Особое внимание уделяется диким животным, в частности ежам, которые часто прячутся в прошлогодней траве и не успевают спастись от огня.
Напомним, рязанцев предупреждали об административной ответственности за подобные действия. За выжигание сухой растительности предусмотрены штрафы.