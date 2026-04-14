Рязанцам напомнили о штрафах за поджоги травы

Отмечается, что сначала года пожарные 7 раз выезжали на тушение сухой травянистой растительности в Рязанской области. Рязанцам напомнили, что за разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений, бесконтрольное сжигание стерни предусмотрены следующие штрафы: от 5 000 до 15 000 рублей на граждан; от 20 000 до 30 000 рублей на должностных лиц; от 40 000 до 60 000 рублей на предпринимателей без образования юрлица; от 300 000 до 400 000 рублей на юридических лиц.

